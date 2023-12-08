Мир 08 декабря 2023, 09:41 Тысячи тонн рыбы нашли у берегов японского острова Хоккайдо «Хоккайдо Симбун»: в Японии тысячи тонн рыбы выбросило на берег

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На берег города Хакодатэ, расположенного на японском острове Хоккайдо, выбросило тысячи тонн сардины и скумбрии. О природной катастрофе сообщила местная газета «Хоккайдо Симбун».

По оценке властей Хакодатэ, полоса берега, заваленная рыбой, составила 1,5 километра. Причину, из-за которой рыба выбросилась на берег, еще не установили.

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Не исключается, что массовая миграция и гибель рыбы связана с перепадом температуры воды вокруг островов Японии. Возможно, это произошло из-за сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1».

Япония с августа 2023 года сбрасывает в Тихий океан воду, которая применялась для охлаждения реактора. Оператор «Фукусимы» — компания TEPCO — планирует к марту 2024 года сбросить 31,2 тысячи тонн воды.

Японские власти утверждают, что вода, попадающая в океан, проходит очистку. Однако в сентябре в ней был обнаружен тритий. На этом фоне Россия ввела запрет на импорт рыбной продукции из Японии.