Тысячи сторонников оппозиции заблокировали здание полиции в Ереване

В Армении несколько тысяч сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» вышли на шествие в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акции заблокировали здание полиции, потребовав встречи с главой ведомства.

Противники Пашиняна, собравшись у здания полиции, выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали офицеров встать на сторону народа, требуя, чтобы к ним вышел глава ведомства. В центр столицы стянули усиленные наряды полиции, однако они не мешали протестующим.

Один из организаторов шествия, член оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, призвал главу полиции ответить за «бесчинства» его подчиненных. Сагателян заявил, что оппозиция дает 15 минут на то, чтобы руководитель ведомства вышел к народу, сообщил ТАСС.

Антиправительственные акции с призывами к отставке премьер-министра продолжаются в Армении с ноября прошлого года. Оппозиционеры обвиняют Пашиняна в экономических и социальных проблемах, а также критикуют его за решение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, называя это капитуляцией.