Мир 28 мая 2023, 22:45 Тысячи сторонников Эрдогана пришли к его резиденции в Анкаре Сторонники президента Турции Эрдогана пришли к его резиденции в Анкаре

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Тысячи сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались возле его резиденции в Анкаре. Как ожидается, он выступит с обращением после победы на выборах. Кадры с места распространились по соцсетям.

Люди пришли с флагами Турции, на площади слышна музыка. Как сообщало РИА «Новости», сторонники Эрдогана собрались и у офиса правящей партии страны в Стамбуле. Люди празднуют победу действующего турецкого президента на выборах.

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Выборы президента в Турции проходили в два этапа, поскольку после первого тура никто из кандидатов не набрал необходимый процент голосов. После обработки 99,99% бюллетеней во втором туре выборов Эрдоган набрал 51,92% голосов избирателей. В поддержку оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу отдали свои голоса 48,03% граждан.

Второй тур выборов президента в Турции Эрдоган назвал праздником. Он поблагодарил избирателей за то, что на ближайшие пять лет на него снова возложили ответственность за управление страной. Эрдоган также добавил, что с победой его уже поздравили лидеры других стран. В их числе и президент России Владимир Путин. В своем поздравлении российский лидер подчеркнул, что результаты проведенного голосования являются «закономерным результатом самоотверженной работы Эрдогана на посту главы Турецкой Республики».