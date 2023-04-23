23 апреля 2023, 00:00
Тысячи шведов вышли протестовать против вступления страны в НАТО
Göteborgs-Posten: сотни жителей Гетеборга вышли на протест против вступления Швеции в НАТО
Шведы вышли на митинг против вступления страны в НАТО. Акция протеста прошла в Гетеборге и собрала несколько тысяч человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местную газету Göteborgs-Posten.
Жители принесли с собой плакаты с надписями «Нет НАТО» и прошли по центру города. Движение на некоторых улицах оказалось заблокировано.
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Участники протеста потребовали вспомнить о традиционной для Швеции свободе от союзов и позиции нейтралитета государства.
«Мы абсолютно не хотим вступать в эту войну великих держав. Мы здесь, потому что хотим сохранить политику неприсоединения», — заявил один из протестующих.
Как напомнили «Известия», министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Америка рассчитывает на вступление Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет в середине лета. Глава Минобороны добавил, что вступление королевства в НАТО принесет альянсу «много пользы».
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