Мир 14 января 2024, 23:05 Тысячи ресторанов закроют в Британии из-за роста коммунальных платежей Independent: британские рестораны массово закрываются из-за роста цен на энергию Unsplash

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Тысячи баров и ресторанов в Великобритании закрываются из-за роста коммунальных платежей и стоимости аренды. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой группы CGA.

«В индустрии гостеприимства говорят, что не справляются из-за груза быстро растущих счетов за энергию. <…> Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность», — отметили авторы статьи.

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С января по сентябрь 2023 года в Соединенном Королевстве закрывали более десяти заведений общепита в день. Их общее число в стране сократилось до менее чем 100 тысяч впервые за всю историю наблюдений.

Минувшей осенью оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid (ESO) опубликовал прогноз на грядущую зиму. Специалисты отметили, что на энергетическом рынке остаются риски и неопределенности. При этом аналитики добавили, что этой зимой цены на энергию будут ниже, чем в прошлом сезоне.