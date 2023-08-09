09 августа 2023, 23:37
Тысячи рабочих Лос-Анджелеса вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты
NYT: тысячи муниципальных служащих Лос-Анджелеса протестуют против низких зарплат
Более 10 тысяч рабочих Лос-Анджелеса устроили 9 августа массовую однодневную забастовку. Они потребовали повышения зарплат и решения проблемы с повсеместной нехваткой персонала, из-за которой у многих сейчас слишком тяжелые графики. Об этом сообщило издание The New York Times.
Среди участников забастовки были медики, водители автобусов, спасатели, механики, сторожа и другие муниципальные служащие. Протестующие выступали возле аэропорта и у городской мэрии. Из-за акций протеста в городе прекратили работу некоторые коммунальные службы. Трудности возникли и на дорогах. Власти рекомендовали горожанам закладывать больше времени на путь.
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«Представители профсоюза заявили, что работники самых разных сфер понимают, каково это — сводить концы с концами в регионе, где стоимость жилья и другие расходы на жизнь продолжают стремительно расти», — написали в газете.
Тем временем, в Голливуде продолжается забастовка сценаристов, которая началась еще в мая. Недавно к ним присоединились актеры. Они требуют пересмотра размеров гонорара и условий работы со стриминговыми сервисами.
США
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