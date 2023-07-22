Мир 22 июля 2023, 23:23 Тысячи протестующих пришли к парламенту в Иерусалиме Тысячи протестующих устроили марш за демократию и прошли к зданию Кнессета в Иерусалиме piqsels

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Десятки тысяч человек приняли участие в марше протеста против судебной реформы. Протестующие собрались около здания Кнессета в Иерусалиме, сообщил ТАСС.

Марш протеста начался во вторник в Тель-Авиве, а в субботу он уже проходил в Иерусалиме. Люди колоннами движутся от въезда в город к зданию парламента. Полиции пришлось перекрыть несколько улиц и площадей. Власти города приняли повышенные меры безопасности.

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Демонстранты планируют разбить палаточный лагерь у здания парламента на неопределенный срок. Акцию приурочили к голосованию по одной из частей судебной реформы, которую запланировали провести 23 июля. Местные СМИ назвали массовый марш протеста беспрецедентным для страны событием.

Ранее в Стокгольме во время акции сожгли Коран. Это вызвало широкий отклик во многих странах мира. Власти Ирака потребовал и выдать совершившего акцию иммигранта.