Мир 26 ноября 2023, 03:14 Тысячи немцев выступили за переговоры по Газе и Украине РИА «Новости»: в Берлине прошла демонстрация за переговоры по Газе и Украине РИА «Новости»

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Многотысячная акция протеста прошла в Берлине. Демонстранты выступали за дипломатическое решение украинского и палестино-израильского конфликтов. Об этом сообщил с места событий корреспондент РИА «Новости».

Акцию организовала немецкий политик Сара Вагенкнехт. Недавно она покинула состав партии «Левые». В своей вступительной речи она обвинила немецкое правительство в применении двойных стандартов в оценке этих двух конфликтов, напомнив про беспощадные бомбардировки ЦАХАЛ в Газе.

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Кроме того, Вагенкнехт раскритиковала власти страны за расходы на производство оружия и в целом на армию, подчеркнув, что в государстве достаточно и других проблем.

«Эта война должна закончиться. И это очень важно — во всех направлениях», — подчеркнула она.

Протестующие несли плакаты с надписями «Нет войне, сложите оружие», «Прекратите русофобию» и «Образование вместо бомб, НАТО и войн». Мелькали флаги, на которых сливались немецкий и российский триколор.

Ранее политолог Иван Мезюхо объяснил, почему украинские власти не согласятся на демобилизацию в армии.