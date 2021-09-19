Тысячи мигрантов из Гаити разбили лагерь на границе США. Видео

На границе США недалеко от Техаса разбили лагерь порядка 9,5 тысячи мигрантов, преимущественно бежавших из Гаити. В ближайшие дни их количество может возрасти еще на несколько тысяч, сообщил телеканал CNN.

Тысячи мигрантов разбили лагерь под мостом вблизи пограничного пункта Дель Рио в Техасе. Многие из них прибыли из Гаити в надежде получить убежище в США.

Американские власти продлили для гаитян действие статуса временно защищенных лиц после того, как в июле в Гаити убили президента Жовенеля Моиза, а также мощного землетрясения, которое произошло 14 августа. Статус позволяет избежать депортации, получить разрешение на работу в США, а также временный вид на жительство.

Гаитянские беженцы ожидают, пока их задержат на границе США, чтобы после этого они смогли подать заявку на получение убежища. Газета The Washington Post сообщала, что большей части мигрантов разрешат находиться на территории США при условии, что они явятся в суд.

Число жертв землетрясения на Гаити превысило 2,2 тысячи человек. После этого в стране ввели на месяц режим ЧС.