Тысячи мертвых рыб выбросило на берег в районе Чили

Жители города Колиумо в Чили увидели на береговой линии тысячи мертвых рыб, которых выбросило на берег из воды. По их словам, это были в основном сардины и анчоусы, написало издание LADBible.

По какой причине рыба оказалась не берегу, никто не знает. Подобные инциденты, по словам очевидцев, случались и раньше, сообщила «Газета.ru».

Местные власти организовали комиссию, которая установит причины гибели рыб. Выводы можно будет сделать после того, когда эксперты получат результат анализа воды и почвы.