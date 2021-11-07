Тысячи людей в Тбилиси вышли на митинг в годовщину разгона акции 2007 года

Тысячи людей вышли к зданию парламента Грузии на акцию в годовщину жесткого разгона демонстрантов в 2007 году, когда у власти был Михаил Саакашвили. Митинг транслировался в прямом эфире телеканала Imedi.

Протестующие требуют признать 7 ноября памятной датой. Движение в районе парламента, где проходит акция, перекрыто, дежурят наряды полиции. В митинге принимают участие как жители столицы, так и прибывшие из других городов.

Противники Саакашвили 3 ноября 2007 года вышли протестовать против президента. Но после того, как 7 ноября митингующие пригрозили разбить палатки у здания парламента, их всех разогнала полиция. Силовики применяли водометы, слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули, оглушающие пистолеты. После этого взяли штурмом телекомпанию Imedi, которую обвинили в антигосударственной деятельности. Начался кризис, Саакашвили подал в отставку, ввел ЧС и объявил досрочные выборы. Позже в 2012 году Саакашвили и нескольким бывшим чиновникам предъявили обвинения в превышении полномочий.

А в Рустави митингующие сегодня разбили палаточный лагерь у тюрьмы, где содержится Саакашвили. Сообщалось, что во время митинга одному человеку стало плохо, и он умер. А Саакашвили между тем продолжает в тюрьме голодовку, но после того, как выложили видео, на котором он ест, экс-президент отказался от приема лекарств.