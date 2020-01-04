Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде

Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.

Как сообщил телеканал «Аль-Джазира», гроб с телом Сулеймани покрыт черной тканью. Заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани, обернули в национальный иракский флаг. Тело Сулеймани будет доставлено в Иран и похоронено на следующей неделе.

Кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, жители Багдада проводили в последний путь еще шесть человек, погибших при американском авиаударе.

Телеканал сообщил, что представители военизированной организации «Силы народной мобилизации» собрались возле шиитского храма Кашимийя в Багдаде. Они одеты в черное и поднимают флаги своей организации.

«Мы здесь, чтобы оплакать смерть этих храбрых бойцов, Сулеймани и Мухандиса. <…> Они оба пожертвовали своей жизнью ради шиитского мира и ради Ирака», — сказал телеканалу один из участников «Сил народной мобилизации».

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди принял участие в процессии. В колонне заметили и других видных политических деятелей из числа шиитов, например бывшего премьера Нури аль-Малики, который поддерживает тесные связи с Ираном.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 2 января. В результате него погиб известный иранский военачальник Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ на действия США.