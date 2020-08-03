Тысячи людей эвакуировали в Калифорнии из-за пожара. Фото и видео

Это первый крупный природный пожар в Калифорнии в этом году. По данным властей, за одну ночь сгорело по меньшей мере 8,3 тысячи гектаров лесов. Тушение осложняется особенностями рельефа — он изрезан сетью узких каньонов и дренажных каналов. Раскаленный дым взмывает вверх и поджигает соседние участки. Пожару присвоили имя Эппл (Apple).

При пожаре могли пострадать два человека, которые находились в наполовину сгоревшем доме, сообщила пожарная служба округа Риверсайд.

Более 1300 пожарных тушат очаги возгорания с земли и с воздуха. С самолетов на лес помимо воды сбрасывают пламезамедляющую жидкость розового цвета. Судя по всему, используется смесь на основе удобрения. Яркий цвет, как объясняют специалисты, помогает лучше прицелиться при повторных заходах. Краска со временем тускнеет, а удобрение помогает лесу восстанавливаться.

Быстрому распространению пожара способствует погода. В регионе стоит жара под 40 градусов. Также там усилился ветер.