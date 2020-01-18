Тысячи людей эвакуировали в Дюссельдорфе из-за бомбы времен Второй мировой войны

Во время строительных работ в Дюссельдорфе (Германия) строители обнаружили неразорвавшуюся бомбу. Прибывшие на место спецслужбы определили, что снаряд остался со времен Второй мировой войны.

В официальном Twitter Дюссельдорфа появился ряд сообщений о случившемся. В большинстве сообщений говорилось о необходимости эвакуации и содержалась просьба покинуть опасную зону.

Строительную площадку с опасной находкой и зону вокруг нее оцепили. В близлежащих районах провели эвакуацию, в ходе которой свои дома вынуждены были временно оставить более 11 тысяч человек.

«Бомба успешно обезврежена», — обрадовали в очередном сообщении местные власти.

Историки утверждают, что на исходе Второй мировой войны на территорию нацистской Германии было сброшено более двух миллионов снарядов. Примерно каждый пятый из них так и не разорвался. Их до сих пор часто находят при прокладке домов, возведении зданий. Как правило, опасности такие «сюрпризы прошлого» не представляют. На место оперативно приезжают саперы и обезвреживают снаряды.

Осенью 2017 года подобная по ликвидации найденной бомбы была произведена во Франкфурте-на-Майне. Тогда свои дома на время покинули более 60 тысяч человек. Это была самая массовая эвакуация из-за бомбы времен Второй мировой войны.