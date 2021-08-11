Тысячи китайцев эвакуировали из-за загулявшего стада заповедных слонов

Из-за миграции стада в 14 слонов власти Китая эвакуировали свыше 150 тысяч жителей провинции Юньнань, находящейся на юго-западе страны. Весной 2021 года они покинули Сишуанбаньна-Дайский автономный округ. Сейчас они возвращаются в заповедник через заселенную людьми местность.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные управления лесного и степного хозяйства провинции, безопасность стада все это время обеспечивали 25 тысяч полицейских и 970 беспилотников. Во время миграции слоны съели более 180 тонн пищи.

Как стало известно The Associated Press, по пути животные совершали набеги на жилые дома, пашни и даже дом престарелых. Но люди не пострадали. Сейчас стало перешло по мосту через реку Юаньцзянь и повернуло в сторону заповедника в автономной префектуре Сишуанбаньна Дай. До него осталось пройти примерно 200 километров.

Слоны прошли более 500 километров к северу, они достигли окраины Куньмина и повернули на юг, домой. От стада отделился один самец. Он был усыплен и возвращен в заповедник.

Азиатские слоны являются одними из самых охраняемых животных в Китае. И их популяция выросла примерно до 300 голов несмотря на то, что их среда обитания сократилась из-за расширения сельского хозяйства и роста городов.

По данным Reuters, комитет по чрезвычайным ситуациям, созданный для борьбы с дикими слонами, использовал электрические заборы и наживки. Он проложил искусственные дороги, чтобы слоны выбрали правильный научно-спланированный маршрут.

Сообщается, что жителям, пострадавшим от миграции слонов власти выплатили более 771 тысячи долларов.

В июне стало известно, что сбежавшее из природного заповедника стадо слонов оставило за собой 500-килметровый след разрушений. Они съели целые поля кукурузы, разрушили постройки местных жителей и осушили резервуар с водой.