20 августа 2023, 01:12
Тысячи израильтян устроили митинг против судебной реформы
Haaretz: десятки тысяч протестующих вышли в Тель-Авиве против судебной реформы
Противники судебной реформы в Израиле устроили массовые демонстрации по всей стране. Масштабная акция состоялась в районе комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, сообщила газета Haaretz.
В ходе протестов десятки тысяч демонстрантов выступили за защиту прав женщин. Вопросы гендерной сегрегации и дискриминации подняты общественники и политики.
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Лидер протеста Шикма Бресслер раскритиковал недавние сообщения о жестокости полиции и гендерной дискриминации в отношении женщин в общественном транспорте в Израиле.
По его словам, протестующие стремятся видеть «государство с ценностями справедливости, свободы и равенства».
В начале августа участниками массовых демонстраций в Тель-Авиве стали более 100 тысяч человек. Митинги также провели в Хайфе, Кфар-Саве и Герцлии. По данным организаторов, всего в Израиле состоялось порядка 150 демонстраций.
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