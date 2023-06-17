Мир 17 июня 2023, 23:38 Тысячи итальянцев выступили против антироссийской политики Запада Акцию протеста против политики Запада в отношении России провели в Италии Unsplash

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Общенациональная манифестация против экономической и антироссийской политики правительства Италии прошла в Риме. Ее организатором стало оппозиционное «Движение пяти звезд», сообщило РИА «Новости».

В акции участвовали жители многих городов и областей страны. Всего у здания парламента в Риме собрались более 15 тысяч человек.

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Протестующие прошли по центральным улицам итальянской столицы и провели вблизи Римских форумов заключительный митинг. На нем выступили бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте и основатель «Движения» Беппе Грилло.

Также с речью, посвященной конфликту на Украине, к участникам протеста обратился актер, писатель и певец Мони Овадия. По его словам, НАТО «хочет разрушить Россию, а потом сконцентрироваться на Китае». Артист призвал начать переговоры без предварительных условий.

Ранее жители Молдавии устроили пикет против переписывания истории и отмены празднования 9 Мая. В парламенте зарегистрировали предложение переименовать День Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне.