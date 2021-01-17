Тысячи гондурасцев прорвались через пограничный кордон за лучшей жизнью в США. Видео

Более восьми тысяч жителей Гондураса прорвались через пограничный кордон, чтобы попасть в США. Среди них были дети, женщины и старики.

С пятницы в Гватемалу из Гондураса прибыло от семи до восьми тысяч мигрантов, направляющихся в США. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на представителя официального иммиграционного агентства Гватемалы.

По данным издания, люди пытаются спастись от нищеты и насилия. В прошлом году на регион обрушилось два сильных урагана. В результате экономическая обстановка ухудшилась. Также свои коррективы внесла пандемия коронавируса.

Национальный институт миграции Гондураса заявил на своей странице в Facebook, что укрепил три пограничных пункта между двумя странами с помощью иммиграционных инспекторов.

Однако накануне в соцсетях появилось видео, как большая группа людей продвигается мимо кордона гватемальских солдат, чтобы получить доступ к шоссе, ведущим в Мексику. По предварительным данным, прошли около 3,5 тысячи человек.

«Именно этого мы и ожидаем от нового президента США, поскольку он сказал, что поддержит мигрантов. Мы хотим знать, правда ли это. Поскольку бывший президент Дональд Трамп никогда не поддерживал мигрантов», — передает Ruptly слова одного из тех, кто отправился к границе с США.

Именно в своей предвыборной программе Байден пообещал предоставить гражданство США 11 миллионам мигрантов.