Тысячи французов вышли на улицы против законопроекта о запрете фотографировать полицейских

В разных районах Франции проходит около 90 манифестаций против положений рассматриваемого парламентом законопроекта о «глобальной безопасности» и против жестоких действий полиции. Об этом сообщили организаторы протестов.

Протестующие возмущены статьей 24 законопроекта о «глобальной безопасности», предусматривающий крупный штраф или тюремный срок за размещение в интернете фотографий полицейских, на которых видны их лица, а также за распространение фамилий и адресов служащих правоохранительных органов. Теперь суд Франции может расценивать эти действия как злонамеренное стремление спровоцировать нападение на полицейских.

В субботу, 5 декабря, началась вторая крупная серия манифестаций. На митингах присутствуют «желтые жилеты», которые протестуют против увольнений во время пандемии и требуют справедливой оплаты труда. Как сообщает телеканал BFM, полиция Парижа использовала гранаты со слезоточивым газом против радикалов, пытавшихся разбить витрины магазинов.

Первая волна протестов прокатилась по Франции на прошлой неделе, она закончилась погромами. По данным полиции, протестовать на улицы вышли около 133 тысяч человек по всей стране. Организаторы называют цифру 500 тысяч участников.