Тысячи детенышей тюленей погибли у берегов Намибии

В начале месяца общественники насчитали на пляжах страны пять тысяч погибших детенышей. В основном наблюдения проводились на пляже Пеликан-Пойнт, известном среди туристов. Морской биолог из OCN Науд Драйер отметил, что реальное число погибших может быть больше.

Причину массовой гибели животных выяснят специалисты из Южной Африки. Министерство рыболовства и морских ресурсов Намибии отправило туда образцы тканей, взятые на пляже.

В OCN считают наиболее вероятной причиной голод, поскольку рыба — основной источник пищи тюленей — покинула Пеликан-Пойнт. Также рассматривается вариант отравления токсинами или массовое заболевание.

В начале октября организация сообщала, что ежегодно беременные самки тюленей, которым не хватает запасов пищи, прибегают к преждевременным родам, выталкивая недоношенный плод. Однако в этом году мертвых детенышей необычно много.