Тысячи человек пришли проводить в последний путь Канчели

Несколько тысяч человек собрались на церемонии прощания с грузинского композитором Гией Канчели. Музыкант ушел из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Как пишет РИА «Новости», прощание проходило утром 5 октября в театре имени Шота Руставели в грузинском Тбилиси. Проводить в последний путь Канчели пришли его коллеги, актеры, члены правительства, поклонники его творчества и просто обычные люди.

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«Мы прощаемся сегодня с великим маэстро, с человеком, который создал свой стиль и которого признает весь мир», — сказал депутат парламента Грузии Мамука Мдинарадзе.

Похороны знаменитого композитора пройдут днем 5 октября в Дидубийском пантеоне.

Гия Канчели умер от болезни 2 октября 2019 года в одной из больниц Тбилиси. За годы своей творческой деятельности он написал множество симфоний и музыки для фильмов и театральных постановок. Среди самых известных — музыка к картинам «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Не горюй». Четвертая симфония принесла Канчели Государственную премию СССР.