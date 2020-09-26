Тысячи британцев вышли на акцию против карантинных мер в Лондоне

На Трафальгарской площади в центре британской столицы собрались тысяч людей, которые выразили спой протест из-за повторного введения карантина в Великобритании. Они отрицали опасность коронавируса и не соблюдали правила социального дистанцирования.

Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, это вынудило полицию остановить демонстрантов, которые с площади направились в сторону Гайд-парка. Всего в акции приняли участие 10-15 тысяч протестующих. Попытки стражей правопорядка остановить митинговавших вызвали столкновения. Пострадали несколько человек.

В Скотленд-Ярде сообщили о травмах, которые получили четверо полицейских. Десять нарушителей порядка были задержаны. Медики оказали врачебную помощь активистам, против которых применили дубинки.

Активисты уверены, что пандемия является результатом заговоров властей, которым необходимо слепое повиновение народа.

После заявления британского премьера Бориса Джонсона о вводимых ограничениях, жители страны бросились закупать туалетную бумагу.