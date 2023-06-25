Мир 25 июня 2023, 21:43 Тысячи британцев призвали провести референдум об отмене санкций против России Петицию об отмене санкций против России уже поддержали 10 тысяч жителей Великобритании Pxhere

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Свыше десятка тысяч жителей Великобритании выступили в поддержку петицию с призывом провести референдум по отмене антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

«Правительство, если оно не изменит свою политику, <…> должно провести в Великобритании референдум по этому вопросу в течение максимум полугода», — сказано в петиции.

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Лондон, как отмечено в документе, вмешался в украинский конфликт без какого-либо мандата со стороны британцев, которые теперь вынуждены испытывать экономические последствия от этого действия.

Среди таких последствий перечислено повышение цен на энергоносители, стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, уровня безработицы, а также рост налогов и ставок, забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг.

Как следует из данных на сайте парламента, если петицию подпишут больше 10 тысяч человек, то правительство страны должно на нее отреагировать. На момент написания новости у документа 10 756 подписей. Петицию рассмотрят в парламенте Великобритании в том случае, если она соберет 100 тысяч подписей.

Ранее власти Киева решили добиться от Великобритании введения новых санкций против России, которые коснутся производителей ракетных вооружений. Британскому правительству, по данным СМИ, передали список из шести российских предприятий и НИИ, которые, по мнению Киева, должны попасть под западные санкции.