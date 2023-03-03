Мир 03 марта 2023, 11:04 Тысячи беженцев с Украины остались без обещанной поддержки в Испании El Pais: власти Испании не выплатили обещанную помощь тысячам беженцев с Украины РИА «Новости»

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Власти Испании обещали материальную помощь прибывшим в страну украинским беженцам, однако тысячи украинцев, которые приехали в страну, до сих пор ничего не получили. Об этом сообщила местная газета El Pais.

По данным издания, испанское правительство обещало, что семьи перемещенных лиц смогут получать выплаты в размере 400 евро в месяц. Помимо этого, им обещали платить по 100 евро на каждого ребенка в течение шести месяцев.

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За выплаты должны были отвечать региональные власти. В октябре минувшего года им передали 70% суммы. Но затем процесс застопорила бюрократия: деньги в итоге до беженцев так и не дошли.

El Pais уточнила, что обещанную поддержку украинцам до сих пор не предлагают как минимум восемь испанских регионов. Без выплат остались около 40 тысяч человек из 170 тысяч беженцев, прибывших в Испанию за последний год.

По информации газеты, деньги все еще не начали начислять, в частности, Валенсия, Каталония и Мадрид.