Тысячи авиапассажиров оказались заблокированы в Стамбуле из-за снега

Тысячи пассажиров оказались заблокированы в аэропорту турецкого Стамбула. Причиной стали плохие погодные условия. Мощный снегопад обрушился на город: были отменены все рейсы, а также закрыты дороги, ведущие к аэропорту. Об этом сообщил новостной портал Mynet.

По данным синоптиков, в результате обрушившейся на город метели выпало более 50 сантиметров снега. Согласно прогнозам, снег может идти еще несколько дней.

Руководство аэропорта заявило об эвакуации пассажиров, остававшихся в самолетах — их доставили в терминалы. Мэрия Стамбула сообщила жителям о том, что коммунальные службы работают без перерывов, чтобы улучшить дорожную ситуацию.

Управление по ЧС рекомендовало жителям региона по возможности оставаться дома. Синоптики предполагают, что интенсивность осадков снизится лишь к пятнице, 28 января. В настоящее время на трассах наблюдаются крупные пробки: как из-за снега, так и из-за аварий.

Снегопады нарушили привычную жизнь в северо-западных провинциях страны, регионе Мраморного моря. Также осадки отмечены в ряде центральных провинций Турции. Ожидается снег и на курортах — в Анталье, Мармарисе и Бодруме.

Ранее сообщалось, что жизнь Греции оказалась практически полностью парализованной из-за обрушившегося на страну сильного снегопада. Остановлена работа общественного транспорта, прервано железнодорожное сообщение, закрыты аэропорты.