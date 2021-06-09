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    09 июня 2021, 19:00

    Тысячелетнее куриное яйцо нашли в Израиле

    Дарья Морозова

    Археологи Израиля обнаружили древнее яйцо во время раскопок. Его возраст около тысячи лет. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Управление древностей Израиля.

    «Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца», — рассказал доктор Ли Перри-Галь.

    Он добавил, что такая находка довольно редкая. Археолог Алла Нагорская объяснила, что яйцо осталось целым, потому что лежало в колодце с нечистотами. Также в колодце лежали три костяные куклы исламского периода, которые использовались как игрушки.