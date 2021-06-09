Тысячелетнее куриное яйцо нашли в Израиле

Археологи Израиля обнаружили древнее яйцо во время раскопок. Его возраст около тысячи лет. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Управление древностей Израиля.

«Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца», — рассказал доктор Ли Перри-Галь.

Он добавил, что такая находка довольно редкая. Археолог Алла Нагорская объяснила, что яйцо осталось целым, потому что лежало в колодце с нечистотами. Также в колодце лежали три костяные куклы исламского периода, которые использовались как игрушки.