Тысячам украинских беженцев предрекли потерю жилья в Великобритании

Британцы, приютившие у себя украинских беженцев, собираются отказаться от участия в программе по приему мигрантов. К выходу из нее готовится каждый четвертый участник, сообщило The Independent.

На такое решение их сподвигнет рост стоимости содержания беженцев из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

«Около 79 тысяч беженцев прибыли в Великобританию по спонсорской схеме „Дома для Украины“ после того, как принимающая сторона согласилась предоставить жилье как минимум на шесть месяцев, для некоторых этот срок уже подходит к концу», — указано в материале.

Некоторые приютившие беженцев британские семьи требуют от властей страны увеличения в два раза выплат в рамках программы «Дома для Украины»: с 350 фунтов стерлингов в месяц до 700 фунтов стерлингов (то есть с 420 до 840 долларов). На таких условиях они согласны продолжить участвовать в этой схеме. Чтобы избежать потери жилья, сами мигранты призывают британских властей помочь им с переездом на постоянное место жительство, указывает издание.

«На начало июля уже более 1,3 тысячи украинских беженцев стали бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой», — говорится в статье. Там также указывается, что это связано с нарушением договоренностей о приеме беженцев и тем, что часть предоставленного им жилья оказалась непригодной для проживания.

Недавний опрос, результатами которого поделились в The Daily Telegraph, показал, что четверть британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят их оставлять дольше, чем на полгода.