Мир 04 мая 2023, 08:43 Тыловые подразделения армии Украины с 4 мая перевели на усиленный режим Офицер Марочко: ВСУ перевели подразделения в тыловых районах на усиленный режим службы Официальный сайт президента Украины

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Министр обороны Украины Алексей Резников приказал перевести тыловые подразделения армии на усиленный режим несения службы. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале связал это с контрнаступлением или возможным ответом на атаку по Кремлю.

Генштаб украинских войск разослал приказ министра по воинским частям и соединениям в Харьковской, Днепропетровской областях и занятых районах Донбасса. С 4 мая и до особого распоряжения, по информации офицера, их перевели на усиленный режим несения службы.

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«Запрещены увольнительные для военнослужащих, а также рекомендовано отозвать из отпусков офицеров и специалистов, обеспечивающих боеспособность», — сказал он.

Андрей Марочко объяснил это подготовкой к контрнаступлению Вооруженных сил Украины или ожиданием ответных мер на неудавшуюся попытку 3 мая атаковать Кремль беспилотниками.

Врачей в Харьковской области тоже перевели на особый режим работы и запретили брать отпуска. За сдачу донорской крови соцработникам и учителям предложили надбавки к зарплате.