01 июня 2023, 09:18
«Ты — самая большая пиявка в мире». Пользователи Twitter высмеяли благодарность Зеленского за новый пакет помощи от США
Пользователи Twitter высмеяли благодарность Зеленского за новый пакет помощи
Пользователи соцсети Twitter негативно отреагировали на слова украинского президента Владимира Зеленского о получении нового пакета помощи от США. Он поблагодарил американские власти за поддержку.
«Мы благодарны США за новый пакет оборонной поддержки в размере 300 миллионов долларов. Это очень важная и своевременная помощь для защиты украинского неба», — написал Зеленский в своем микроблоге.
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Он считает, что такая помощь — это очередной пример «неослабевающей поддержки и силы» стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами. Подписчики Зеленского выразили сомнение в том, что деньги пойдут на дело, а не в карманы украинских чиновников. Пользователь Tobster уверен, что речь идет об отмывании денег.
«Ты — самая большая пиявка в мире», — заявил Tyler Order.
Ragnar Lothbrok спрогнозировал еще больше шоппинга для жены президента. Также в Twitter были недовольны высказыванием Зеленского об украинско-американских отношениях.
«Я говорю от лица всех американцев, мы не поддерживаем Украину», — написал AMC 2 Moon.
Florida Trader добавил, что США устали поддерживать Украину. Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после заявления о России.
США
Владимир Зеленский
Украина
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