Мир 01 июня 2023, 09:18 «Ты — самая большая пиявка в мире». Пользователи Twitter высмеяли благодарность Зеленского за новый пакет помощи от США Пользователи Twitter высмеяли благодарность Зеленского за новый пакет помощи Flickr

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Пользователи соцсети Twitter негативно отреагировали на слова украинского президента Владимира Зеленского о получении нового пакета помощи от США. Он поблагодарил американские власти за поддержку.

«Мы благодарны США за новый пакет оборонной поддержки в размере 300 миллионов долларов. Это очень важная и своевременная помощь для защиты украинского неба», — написал Зеленский в своем микроблоге.

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Он считает, что такая помощь — это очередной пример «неослабевающей поддержки и силы» стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами. Подписчики Зеленского выразили сомнение в том, что деньги пойдут на дело, а не в карманы украинских чиновников. Пользователь Tobster уверен, что речь идет об отмывании денег.

«Ты — самая большая пиявка в мире», — заявил Tyler Order.

Ragnar Lothbrok спрогнозировал еще больше шоппинга для жены президента. Также в Twitter были недовольны высказыванием Зеленского об украинско-американских отношениях.

«Я говорю от лица всех американцев, мы не поддерживаем Украину», — написал AMC 2 Moon.

Florida Trader добавил, что США устали поддерживать Украину. Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после заявления о России.