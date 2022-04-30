«Ты, подруга, меня разочаровала». Рогозин пригласил Джоли на Донбасс в стихах

Актрису Анджелину Джоли заметили во Львове. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посвятил ее поездке стихотворение. Он предложил послу доброй воли ООН посетить и Донбасс.

«Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем: Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас», — написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале.

В своем стихотворении Рогозин рассказал о больших и крутых ребятах, которые живут на территории региона. Затем он заявил, что богатства Донбасса заставят Бреда Питта открыть рот.

«Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел, и видеть снова рад», — закончил свое произведение глава Роскосмоса.

Ранее в соцсетях появились видео с Джоли во Львове. Актриса и посол доброй воли ООН зашла в одно из городских кафе, а также пообщалась с жителями города на вокзале. Как пояснили американские журналисты, Джоли приехала во Львов в рамках «личного» визита в регион. Других подробностей зарубежные СМИ пока не привели.