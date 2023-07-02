Мир 02 июля 2023, 09:18 «Ты — напасть для Европы». Пользователи Сети обвинили фон дер Ляйен в одержимости после заявления по Украине Пользователи Twitter назвали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен одержимой после слов об Украине РИА «Новости»

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в Twitter очередной пост об Украине, чем обрушила на себя волну критики. Пользователи сети обвинили политика в одержимости.

В микроблоге фон дер Ляйен поблагодарила премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона за помощь киевскому режиму. Слова главы ЕК вызвали у пользователей отторжение и злость.

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«Очередной твит, в котором она упоминает Украину. Она просто одержима», — отметил один из читателей.

«Ты — напасть для Европы», — завил другой.

Люди обрушились на политика, говоря, что та «должна быть в тюрьме». Пользователи писали, что Евросоюз уже сломан и просили успокоиться по поводу украинской темы.

«Нам не нужна Украина», — возмущались они.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Еврокомиссия для оказания помощи Украине истратила все резервные средства бюджета ЕС. Для киевского режима из фондов были взяты 30 миллиардов евро. Вопрос, как поддерживать Украину дальше — оставался открытым.

Тем не менее, Испания заявила, что будет оказывать помощь сколько, сколько потребуется. И цена, которую придется платить — неважна. Страна объявила, что выделят новый пакет помощи на 55 миллионов евро.