Мир 08 февраля 2023, 22:56 Twitter заблокировали в Турции Ateo Breaking: в Турции заблокировали Twitter РИА «Новости»

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В Турции заблокировали социальную сеть Twitter. Об этом сообщил Telegram-канал Ateo Breaking.

Днем в среду, 8 февраля, сбой в работе сервиса наблюдался по всей территории республики. По данным ТАСС, Twitter не открывался как на компьютерах, так на телефонах.

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Эту информацию подтвердил сайт Downdetector. На портал отметили массовый отказ доступа в Twitter в Турции. Местные СМИ также сообщили о сбое в работе TikTok. Зайти в социальные сети в Турции можно пока только через VPN.

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Власти Турции третий день борются с последствиям землетрясения, которое случилось утром 6 февраля. ПО последним данным, в результате катаклизма погибли 9057 человек. Пострадали 52 979. В республике до сих пор фиксируют землетрясения, однако уже не такие мощные. Всего в стране обрушилось свыше 6,4 тысячи зданий. В Турцию прибыли российские спасатели. Совместными усилиями специалисты продолжают разбирают завалы.

Подземные толчки произошли и в Сирии. По данным на утро 8 февраля, число жертв в результате землетрясения в стране увеличилось до 1250.