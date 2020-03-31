Twitter заблокировал аккаунты верховного лидера Ирана
Администрация социальной сети Twitter ограничила доступ к страницам иранского духовного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Al Arabia.
Представители американской компании заблокировали аккаунты Хаменеи на английском, арабском, персидском и языке урду. Спустя некоторое время часть страниц снова открылись.
Теперь доступны аккаунты на английском и персидском языках.
Ранее аятолла Али Хаменеи заявил, что «сделка века», по его мнению, — провальная идея.