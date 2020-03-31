Twitter заблокировал аккаунты верховного лидера Ирана

Представители американской компании заблокировали аккаунты Хаменеи на английском, арабском, персидском и языке урду. Спустя некоторое время часть страниц снова открылись.

Теперь доступны аккаунты на английском и персидском языках.

Ранее аятолла Али Хаменеи заявил, что «сделка века», по его мнению, — провальная идея.