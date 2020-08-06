Twitter заблокировал аккаунт Трампа из-за ложных данных о COVID-19

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа из-за опубликованного им видео. Представитель компании пояснил, что оно нарушает правила о дезинформации о COVID-19.

Уточняется, что для дальнейшего пользования страницей и публикации новых постов необходимо удалить твит, пишет ИА «Невские новости».

Ранее Facebook удалил видеозапись Трампа за распространение дезинформации об инфекции. Лидер Штатов на видео заявил, что дети якобы почти не восприимчивы коронавирусу. Сотрудники компании посчитали такую информацию ложной, так как ни один человек не застрахован от заражения.

Спустя некоторое время представитель предвыборного штаба президента США Кортни Парелла обвинила Facebook в предвзятом отношении.