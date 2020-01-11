Twitter заблокировал аккаунт Хаменеи

Twitter заблокировал аккаунт Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на английском языке. Его аккаунты на фарси, арабском и французском языке работают.

«Внимание: действие этой учетной записи временно приостановлено», — говорится на странице Хаменеи. Тwittеr никаких официальных заявлений по этому поводу не делал. Ранее Хаменеи заявил, что ракетный удар по американским военным базам был успешным. Он назвал атаку «пощечиной» Соединенным Штатам и добавил, что американская армия должна покинуть регион.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) отомстил за убийство генерала Касема Сулеймани и нанес ракетные удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле. Там расположены американские военные базы. Ситуация на Ближнем Востоке предельно накалилась в последние дни. КСИР привел в полную боеготовность системы ПВО.

Утром 8 января в результате человеческой ошибки Иран сбил ракетой украинский пассажирский лайнер, который вылетел из Тегерана в Киев. Погибли 176 человек. КСИР взял на себя полную ответственность за ЧП. Командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде признался, что после новости о сбитом самолете, не захотел жить. Об этом пишет агентство РИА ФАН.