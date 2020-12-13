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    13 декабря 2020, 00:16

    Twitter временно запретил ставить лайки постам Трампа

    Анатолий Минкин

    Специальную маркировку сообщений президента США Дональда Трампа ввела социальная сеть Twitter. Речь идет о постах, где он пишет о фальсификациях на выборах. Внизу таких твитов есть фраза «Это утверждение оспаривается». Как сообщило агентство Reuters сегодня пользователи столкнулись с тем, что не могут поставить лайк маркированным сообщениям президента.
    Twitter временно запретил ставить лайки постам Трампа

    В офисе компании заявили, что случайно ограничили возможность взаимодействие с постами этого аккаунта. Сейчас уже все работает.

    «Это действие отменили», — подчеркнули в Twitter.

    Сейчас при попытке поставить лайк маркированному посту Трампа появляется всплывающее окошко, в котором написано «Помогите обеспечивать достоверность информации в Twitter. Узнайте подробности, прежде чем ставить отметку „нравится“».

    Twitter ввел маркировку сообщений, как вводящие в заблуждение или нарушающие правила социальной сети в этом году. Ей стали маркировать посты о фейках про пандемию коронавируса и фальсификацию на выборах в США.

    В мае Twitter скрыл один из постов Трампа, так как модераторы посчитали, президент США нарушил политику компании, которая запрещает прославление насилия.