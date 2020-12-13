Twitter временно запретил ставить лайки постам Трампа

В офисе компании заявили, что случайно ограничили возможность взаимодействие с постами этого аккаунта. Сейчас уже все работает.

«Это действие отменили», — подчеркнули в Twitter.

Сейчас при попытке поставить лайк маркированному посту Трампа появляется всплывающее окошко, в котором написано «Помогите обеспечивать достоверность информации в Twitter. Узнайте подробности, прежде чем ставить отметку „нравится“».

Twitter ввел маркировку сообщений, как вводящие в заблуждение или нарушающие правила социальной сети в этом году. Ей стали маркировать посты о фейках про пандемию коронавируса и фальсификацию на выборах в США.

В мае Twitter скрыл один из постов Трампа, так как модераторы посчитали, президент США нарушил политику компании, которая запрещает прославление насилия.