Мир 11 декабря 2022, 16:41 Twitter увеличит максимальное число символов в сообщениях Глава Twitter Маск пообещал увеличить число символов в сообщениях до четырех тысяч Unsplash

Читать 360tv в

Сервис микроблогов Twitter превратится в обычную блог-платформу. Максимальное количество символов в постах пользователей увеличат с 280 до четырех тысяч. Эту информацию подтвердил новый глава компании Илон Маск, отвечая на вопросы пользователей.

Маск указал на правдивость слухов о четырнадцатикратном увеличении количества символов в постах пользователей Twitter. Точных сроков нововведения он не назвал, но анонсировал скорую чистку социальной сети от бот-аккаунтов.

Реклама

«Завтра ботов ждет сюрприз», — написал Маск на своей странице.

Реклама

С момента основания Twitter это станет вторым увеличением максимального количества символах в постах. Изначально пользователи могли писать сообщения только в пределах 140 знаков, включая пробелы. Но в 2017 году администрация увеличила этот показатель в два раза.