Twitter устроит массовую чистку аккаунтов
Как сообщило издание The Verge со ссылкой на представителя компании, это решение не противоречит пользовательскому соглашению и замотивирует пользователей активнее заходить в сеть. Собеседник заявил, что удаление аккаунтов будут проводить в интересах общественного обсуждения. Кроме того, эта мера позволит предоставлять пользователям более точную информацию, которой можно доверять.
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Также путем массовой чистки неактивных аккаунтов Twitter хочет избавиться от учетных записей умерших людей. Компания планирует увековечить память ушедших людей на платформе, однако для этого пока нет технических средств.
Удаленные никнеймы в будущем станут доступны для новых пользователей. Как заявил представитель Twitter, это случится в течение нескольких месяцев.
О возможном удалении аккаунта пользователей предупреждают электронным письмом.