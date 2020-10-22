Twitter усложнил способ ретвита перед выборами президента США

Twitter накануне выборов в США временно изменил способы ретвита. Если нажать на значок «ретвитнуть», то появляется окно цитирования.

Компания заявила об обновлении еще 9 октября. Позже его постепенно начали распространять на всех пользователей.

Они могут сделать ретвит записи как обычно. Для этого нужно оставить поле для цитаты пустым. Платформа считает, что таким образом пользователи будут больше думать о том, почему они делятся записью. Кроме того, люди смогут высказать свои мысли о посте, который ретвитнули.

Кроме того, соцсеть не показывает больше в ленте публикации от тех пользователей, на которых человек не подписан. Твиты станут видимы только в том случае, если их лайкнет пользователь, которого он читает.

В преддверии выборов Twitter по своему усмотрению помечает записи как «вводящие в заблуждение» и может их удалить. Это в основном касается тех постов, где размещена какие-либо информация о выборах.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Досрочно проголосовали уже 37 миллионов американцев.

За пост борются действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последнего поддержал экс-президент США Барак Обама. Он вышел на митинг в поддержку кандидата от Демократической партии. Об этом написала «Газета.ru».