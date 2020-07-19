Twitter удалил публикацию Трампа за нарушение авторских прав

Из публикации Дональда Трампа в Twitter удалили видео, которое нарушало закон об авторских правах. Президент США сделал репост записи своего помощника Даниэля Скавино, в которой звучала песня группы Linkin Park.

Видеоролик был посвящен предвыборной кампании действующего президента США, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Жалобу на незаконное использование музыкальной композиции направили представители американской компании Machine Shop Entertainment, которую основали участники группы Linkin Park.

«Мы реагируем на обоснованные жалобы, присылаемые нам владельцами авторских прав или их уполномоченными представителями», — заявили в Twitter.

На месте публикации видео в ленте Трампа появилась заметка о том, что контент удалила сама соцсеть в связи с обращением правообладателя.

Ранее записи в Twitter Дональда Трампа периодически вызывали скандалы или разбирательства. Часто соцсеть помечала публикации президента как нарушающие правила, в том числе, за оправдание насилия.

Ранее представители Twitter сообщили, что хакеры получили доступ к 45 аккаунтам соцсети через внутренние инструменты сотрудников компании. Мошенники опубликовали в чужих аккаунтах призыв перечислить биткоины на их счет в ночь с 15 на 16 июля.