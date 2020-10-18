Twitter удалил пост советника Трампа о медицинских масках

Twitter удалил пост советника американского лидера Дональда Трампа Скотта Атласа. В публикации Атлас заявлял о том, что ношение масок не помогает предотвратить распространение COVID-19.

«Маски работают? Нет», — такими словами начинался пост Атласа, передает NBC News.

Публикация была опубликована в субботу, утром в воскресенье твит уже был удален. Вместо него была надпись: «Этот твит более недоступен» и ссылка на правила и политику соцсети, по переходу на которую объяснялись причины удаления определенных постов.

Также в субботу Атлас размещал один пост, в котором отмечал правильность политики Трампа в борьбе с коронавирусом. Советник президента также заявил, что маски следует носить в определенных ситуациях, в частности, когда рядом находятся другие люди.

Ранее Скотт Атлас высказался за отмену введенных из-за COVID-19 ограничений. Как отмечает телеканал, советник американского лидера также неоднократно выступал за полное открытие школ, и ставил под вопрос эффективность масок в борьбе с инфекцией.

Ранее американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс объяснил, почему ситуация с коронавирусом в мире зимой станет хуже, чем была весной и летом. С приходом холодов люди больше находятся в помещениях, и это лишь способствует передаче вируса. По словам общественного деятеля, победить пандемию поможет соблюдение простых правил. В их числе использование ношение маски, соблюдение социальной дистанции и отказ от посещения массовых мероприятий.