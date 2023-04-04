04 апреля 2023, 01:46
Twitter сменил логотип на собаку Dogecoin
Илон Маск изменил логотип Twitter на собаку Dogecoin
Американский бизнесмен Илон Маск изменил логотип социальной сети Twitter. Вместо привычной синей птицы там теперь изображена собака из мема Doge и криптовалюты Dogecoin.
«Собаку, стоящую за мемом Doge и криптовалютой Dogecoin, зовут Кабосу, и она до сих пор живет со своей хозяйкой Ацуко Сато. Кабосу — собака-спасатель, она стала мемом в 2010 году, когда хозяйка опубликовала фотографию Кабосу в своем блоге», — написано на сайте Dogecoin.
Реклама
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на изменения в Сети.
«Так выглядит собака, которая съела птицу», — пошутила она в своем Telegram-канале.
Ранее американский предприниматель Илон Маск купил компанию Twitter, после чего обогнал по популярности Джастина Бибера и Барака Обаму. Всего в социальной сети насчитывается около 450 миллионов активных пользователей, из которых почти 150 миллионов подписаны на нового владельца.
Соцсети
Илон Маск
Реклама
Реклама