Мир 04 апреля 2023, 01:46 Twitter сменил логотип на собаку Dogecoin Илон Маск изменил логотип Twitter на собаку Dogecoin Unsplash

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Американский бизнесмен Илон Маск изменил логотип социальной сети Twitter. Вместо привычной синей птицы там теперь изображена собака из мема Doge и криптовалюты Dogecoin.

«Собаку, стоящую за мемом Doge и криптовалютой Dogecoin, зовут Кабосу, и она до сих пор живет со своей хозяйкой Ацуко Сато. Кабосу — собака-спасатель, она стала мемом в 2010 году, когда хозяйка опубликовала фотографию Кабосу в своем блоге», — написано на сайте Dogecoin.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на изменения в Сети.

«Так выглядит собака, которая съела птицу», — пошутила она в своем Telegram-канале.

Ранее американский предприниматель Илон Маск купил компанию Twitter, после чего обогнал по популярности Джастина Бибера и Барака Обаму. Всего в социальной сети насчитывается около 450 миллионов активных пользователей, из которых почти 150 миллионов подписаны на нового владельца.