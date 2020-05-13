Twitter разрешит своим сотрудникам всегда работать удаленно

Сотрудникам Twitter разрешат работать из дома всегда, если они этого захотят. Такое сообщение опубликовано в пресс-релизе на официальном сайте компании.

«Если наши сотрудники находятся в той роли и ситуации, которые позволяют им работать из дома, и они хотят продолжать это делать на постоянной основе, мы это реализуем. Если нет, наши офисы будут тепло приветствовать их при условии принятия необходимых мер предосторожности, когда мы решим, что вернуться на работу безопасно», — сказано в сообщении.

Глава Twitter Джек Дорси разослал такое письмо всем своим работникам. Отмечается, что сотрудникам, поддерживающим работу серверов, все-таки надо будет присутствовать в офисе.

Согласно сообщению, офисы организации откроются не раньше сентября. В течение этого времени также запрещены командировки и массовые мероприятия.

Ранее Facebook разрешил своим сотрудникам работать удаленно до конца года. Компания планирует открыть свои офисы к 6 июля.