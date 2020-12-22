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    22 декабря 2020, 20:17

    Twitter разместил билборды с лучшими шутками про СОVID-19 на улицах США

    Нина Петлинова

    Социальная сеть Twitter разместила билборды с лучшими шутками про коронавирус на улицах американских городов. Они появились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

    Фотографии этих твитов Twitter опубликовал на своей официальной странице. На билборды попали твиты реальных людей — как знаменитостей, так и тех, у кого довольно небольшая аудитория. Для этого проекта выбрали самые остроумные, на взгляд организаторов, шутки про коронавирус, которые появились в 2020 году в социальной сети.

    «Пожалуйста, не переносите эту глупость в 2021 год».

    «Если бы 2020 был человеком, это был бы мой бывший».

    «Дорогой 2021. Пожалуйста, не говори 2020-му подержать твое пиво. Спасибо».

    «Я не буду включать 2021, пока не посмотрю трейлер».

    Twitter разместил билборды с лучшими шутками про СОVID-19 на улицах США | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    «Первое правило 2021 — не говорить о 2020».

    Twitter разместил билборды с лучшими шутками про СОVID-19 на улицах США | Изображение 2
    Источник фото: Twitter

    «Прежде чем я соглашусь на 2021, хочу прочитать его „Условия соглашения“».

    «Это будет переход из 2019 в 2021 — этот год мы не знали».