Twitter разместил билборды с лучшими шутками про СОVID-19 на улицах США

Социальная сеть Twitter разместила билборды с лучшими шутками про коронавирус на улицах американских городов. Они появились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Фотографии этих твитов Twitter опубликовал на своей официальной странице. На билборды попали твиты реальных людей — как знаменитостей, так и тех, у кого довольно небольшая аудитория. Для этого проекта выбрали самые остроумные, на взгляд организаторов, шутки про коронавирус, которые появились в 2020 году в социальной сети.

«Пожалуйста, не переносите эту глупость в 2021 год».

«Если бы 2020 был человеком, это был бы мой бывший».

«Дорогой 2021. Пожалуйста, не говори 2020-му подержать твое пиво. Спасибо».

«Я не буду включать 2021, пока не посмотрю трейлер».

Источник фото: Twitter

«Первое правило 2021 — не говорить о 2020».

Источник фото: Twitter

«Прежде чем я соглашусь на 2021, хочу прочитать его „Условия соглашения“».

«Это будет переход из 2019 в 2021 — этот год мы не знали».