  • Twitter разблокировал аккаунты официальных лиц Кубы. Кастро остался в бане

    13 сентября 2019, 09:19

    Юлия Булыгина

    Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунты журналистов и кубинских СМИ, министерства коммуникаций страны, оставив без доступа к Twitter первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро. Страницы блокировали из-за новостей об энергетическом кризисе.

    Из ранее заблокированных сейчас вновь стали доступными страницы Granma Digital, Mesa Redonda и Radio Rebelde, министерства коммуникаций Кубы, племянницы Фиделя Кастро Мариэлы и корреспондента RT Оливера Саморы, передает РИА «Новости».

    О блокировке сообщило агентство Reuters. При попытке зайти на страницу Кастро появляется объявление о приостановке действия учетной записи. То же самое произошло, например, с аккаунтом дочери политика Мариэллы Кастро. Она возглавляет Национальный центр сексуального воспитания страны.

    СМИ и аккаунты официальных лиц Кубы заблокировали во время обращения председателя госсовета и совета министров Мигеля Диас-Канеля к населению Кубы. Тот заявил, что из-за американских санкций произойдет энергетический кризис.

    Союз журналистов Кубы опубликовал заявление, в котором обвинил социальную сеть Twitter в массовой цензуре.

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    В компании блокировку объяснили тем, что ее политика заключается в запрете искусственно усиливать воздействие и манипулирование за счет использования нескольких учетных записей.

    Ранее комитет по защите журналистов в Нью-Йорке включил Кубу в число 10 стран с самой сильной цензурой.