Twitter разблокировал аккаунты официальных лиц Кубы. Кастро остался в бане

Из ранее заблокированных сейчас вновь стали доступными страницы Granma Digital, Mesa Redonda и Radio Rebelde, министерства коммуникаций Кубы, племянницы Фиделя Кастро Мариэлы и корреспондента RT Оливера Саморы, передает РИА «Новости».

О блокировке сообщило агентство Reuters. При попытке зайти на страницу Кастро появляется объявление о приостановке действия учетной записи. То же самое произошло, например, с аккаунтом дочери политика Мариэллы Кастро. Она возглавляет Национальный центр сексуального воспитания страны.

СМИ и аккаунты официальных лиц Кубы заблокировали во время обращения председателя госсовета и совета министров Мигеля Диас-Канеля к населению Кубы. Тот заявил, что из-за американских санкций произойдет энергетический кризис.

Союз журналистов Кубы опубликовал заявление, в котором обвинил социальную сеть Twitter в массовой цензуре.

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В компании блокировку объяснили тем, что ее политика заключается в запрете искусственно усиливать воздействие и манипулирование за счет использования нескольких учетных записей.

Ранее комитет по защите журналистов в Нью-Йорке включил Кубу в число 10 стран с самой сильной цензурой.