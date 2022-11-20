Мир 20 ноября 2022, 05:53 Twitter разблокировал аккаунт Дональда Трампа Twitter разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа Unsplash

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Аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа в Twitter разморозили. В нем сохранены все записи, последняя датирована 8 января 2021 года.

«Тем, кто меня спрашивал, я не пойду на инаугурацию 20 января», — говорится в твите Трампа. На данный момент на его аккаунт подписаны 2,9 миллиона человек. В комментариях пользователи поздравляют экс-главу государства с возвращением на популярную площадку.

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Аккаунт был заблокирован по решению администрации Twitter в январе прошлого года. Администрация соцсети полагала, что твиты Трампа спровоцируют новую волну беспорядков в США после победы на выборах демократа Джо Байдена.

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Новый владелец Twitter Илон Маск решил восстановить справедливость. Он организовал публичное голосование о возвращении экс-президента на площадку. Большинство респондентов поддержали эту идею. Однако у Трампа есть собственная соцсеть, от которой он не собирается отказываться.