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    16 октября 2020, 01:48

    Twitter работает со сбоями по всему миру

    Наталья Жуковская

    Серьезный сбой в работе социальной сети Twitter произошел сразу в нескольких странах мира. Как сообщил сервиса Downdetector, наиболее заметные проблемы у пользователей США, Бразилии, Великобритании, Испании и Японии.
    Twitter работает со сбоями по всему миру

    Пик по числу сообщений произошел в 1:00 по московскому времени. Больше половины владельцев аккаунтов (52%) указали на проблемы с работой сайта. 33% фиксируют перебои в работе приложений для iPhone и iPad. Часть владельцев Android (15%) также заявили о сбое.

    «Уже час не могу перезагрузить Twitter», «Наступил судный день? Почему не работает Twitter», «Не могу изменить свой профиль. Дату моего рождения внезапно удалили», — жалуются пользователи.

    Twitter работает со сбоями по всему миру | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector