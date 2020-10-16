Twitter работает со сбоями по всему миру

Пик по числу сообщений произошел в 1:00 по московскому времени. Больше половины владельцев аккаунтов (52%) указали на проблемы с работой сайта. 33% фиксируют перебои в работе приложений для iPhone и iPad. Часть владельцев Android (15%) также заявили о сбое.

«Уже час не могу перезагрузить Twitter», «Наступил судный день? Почему не работает Twitter», «Не могу изменить свой профиль. Дату моего рождения внезапно удалили», — жалуются пользователи.