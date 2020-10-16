Twitter работает со сбоями по всему миру
Серьезный сбой в работе социальной сети Twitter произошел сразу в нескольких странах мира. Как сообщил сервиса Downdetector, наиболее заметные проблемы у пользователей США, Бразилии, Великобритании, Испании и Японии.
Пик по числу сообщений произошел в 1:00 по московскому времени. Больше половины владельцев аккаунтов (52%) указали на проблемы с работой сайта. 33% фиксируют перебои в работе приложений для iPhone и iPad. Часть владельцев Android (15%) также заявили о сбое.
«Уже час не могу перезагрузить Twitter», «Наступил судный день? Почему не работает Twitter», «Не могу изменить свой профиль. Дату моего рождения внезапно удалили», — жалуются пользователи.