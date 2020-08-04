Twitter пригрозили серьезным штрафом за использование личных данных пользователей

В документе говорится, что компания Twitter с 2013 по 2019 год использовала для таргетированной рекламы номера телефонов и адреса электронной почты пользователей, которые решили указать их для дополнительной безопасности.

По информации комиссии, Twitter нарушил соглашения о неразглашении личных данных от 2011 года. Тогда в компании пообещали не обманывать пользователей по вопросу защиты, безопасности, неприкосновенности и конфиденциальности их личных данных. Представители Twitter подтвердили The Wall Street Journal, что получили от ФТК иск.

Twitter может потратить на решение этой проблемы от 150 миллионов долларов до 250 миллионов долларов.

Ранее в Соединенных Штатах арестовали 17-летнего подростка по обвинению во взломе социальной сети Twitter. Малолетний хакер организовал атаку на аккаунты знаменитостей, при помощи которых он выманивал у пользователей криптовалюту. Судить подростка по обвинению в этом преступлении будут как взрослого.