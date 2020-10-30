Twitter посчитал репортаж RT о выборах в США вводящим в заблуждение

Соцсеть отключила возможность делать ретвиты и реплаи к посту.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — говорится в сообщении Twitter.

Это первый в истории RT случай блокировки с соответствующей формулировкой.

Отмеченный сюжет строится на цитатах организаций и политиков, обеспокоенных возможными нарушениями во время американских выборов. В частности, телеканал упомянул заявления ОБСЕ, президента США Дональда Трампа и сенатора от Орегона.

В начале августа Twitter отметил аккаунт RT маркировкой, которая обозначает «прямую или косвенную связь медиааккаунта с государством».

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ со стороны иностранных интернет-платформ — YouTube, Facebook и Twitter — приобрела системный характер. Данные компании ограничивают доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, среди которых RT, РИА «Новости» и Sputnik. Причем американские компании игнорируют требования прекратить подобные действия.