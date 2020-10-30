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    30 октября 2020, 11:59

    Twitter посчитал репортаж RT о выборах в США вводящим в заблуждение

    Алена Макаренко

    Twitter отметил репортаж телеканала RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение. Информация появилась на сайте российского СМИ.
    Twitter посчитал репортаж RT о выборах в США вводящим в заблуждение

    Соцсеть отключила возможность делать ретвиты и реплаи к посту.

    «Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — говорится в сообщении Twitter.

    Это первый в истории RT случай блокировки с соответствующей формулировкой.

    Отмеченный сюжет строится на цитатах организаций и политиков, обеспокоенных возможными нарушениями во время американских выборов. В частности, телеканал упомянул заявления ОБСЕ, президента США Дональда Трампа и сенатора от Орегона.

    В начале августа Twitter отметил аккаунт RT маркировкой, которая обозначает «прямую или косвенную связь медиааккаунта с государством».

    Ранее в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ со стороны иностранных интернет-платформ — YouTube, Facebook и Twitter — приобрела системный характер. Данные компании ограничивают доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, среди которых RT, РИА «Новости» и Sputnik. Причем американские компании игнорируют требования прекратить подобные действия.