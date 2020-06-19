Twitter пометил видео Трампа с темнокожим ребенком как «недостоверное»

Президент США выложил в Twitter видеоролик, в котором малолетний темнокожий ребенок якобы убегает от «белого» мальчика. Социальная сеть пометила пост специальным значком, обозначающим недостоверные данные.

Источник фото: Twitter

Ролик действительно перевирает суть, он смонтирован из другого видео, которое появилось в сети еще в сентябре 2019 года. Более того, в ролик добавили несуществующие титры от CNN, на которых написано «Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста».

На кадрах, опубликованных в прошлом году, видно, как два мальчика бегут навстречу друг другу и играют вместе, а потом один из них просто обгоняет другого. Но в смонтированном фрагменте, опубликованном у Трампа, все выглядит так, будто темнокожий мальчик убегает прочь.

Twitter уже не в первый раз помечает посты Трампа специальным значком «фейк». Ранее президент США заявил в публикации, что бюллетени для рассылки по почте — это мошенничество. Социальная сеть сочла это сомнительным высказыванием.